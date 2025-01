"La coordination irano-pakistanaise sera renforcée sur l'échiquier régional et international" (G.Bagheri)

Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri a souligné que la coopération militaire et sécuritaire croissante entre la République islamique d'Iran et le Pakistan continuerait de se raffermir, précisant que les deux pays partagent une position commune sur de nombreuses affaires et que cette coordination sera renforcée dans les domaines régionaux et au sein des forums internationaux.

"On était témoin d'importantes évolutions au cours de l'année écoulée dans la région, où l'Iran et le Pakistan, en tant que deux pays du monde musulman, occupent une position stratégique à l'Ouest et au Sud de l'Asie, a-t-il dit au correspondant de l'IRNA à son arrivée, à Islamabad, capitale pakistanaise, dimanche soir.

"Téhéran et Islamabad entretiennent des relations étroites, nous partageons des positions communes sur la plupart des affaires, et au cours de ce voyage, nous discuterons des questions régionales afin de travailler en coordination dans divers milieux internationaux", a-t-il souligné. Et de poursuivre: "Heureusement, les relations entre les forces armées des deux pays se sont développées ces dernières années, et nous avons conclu de bons accords."

Le chef d'état-major des forces armées est arrivé à Islamabad à la tête d'une délégation militaire de haut rang pour une visite officielle de deux jours à l'invitation du commandant de l'armée pakistanaise. Il s'agit de la troisième visite du général Bagheri au Pakistan, après ses précédents voyages en juillet 2018 et octobre 2021.