Iran : « Helia », une femelle guépard, observée dans le refuge de Miandasht

Reza Shekarian a déclaré dimanche à l'agence de presse IRNA que les gardes du parc du refuge faunique Miandasht à Jajarm ont effectué une surveillance nocturne et vérifiée des pièges photographiques dans la zone, où une précieuse vidéo d'un guépard asiatique a été enregistrée dans l'une des caméras installées au cœur de Miandasht.

"Etant donné que la qualité de l'image enregistrée est bonne, une analyse a été lancée par des experts et des spécialistes de l'environnement, dont le résultat indique l'arrivée d'une famille de guépards femelles portant le nom de "Helia" au refuge faunique de Miandasht à Jajarm", a-t-il dit.

Le directeur général de la protection de l'environnement du Khorasan du Nord a ajouté que les conditions d'habitat dans la région de Miandasht sont optimales et que, malgré la saison autorisée pour le pâturage du bétail depuis décembre dernier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune présence de bovins ou de chiens de berger dans la zone où vivent les guépards.

Il a indiqué que l'augmentation significative de la population de cerfs comme proies du guépard asiatique dans la région est l'un des facteurs importants pour la présence du guépard.

Shekarian a ajouté que la gestion des chiens de berger dans la région est également un autre facteur qui a contribué à accroître la sécurité de l'habitat.

Le complexe de Miandasht, qui comprend le refuge faunique de Miandasht et le parc national Zamen-e Ahou, couvre plus de 85 000 hectares et est considéré comme le deuxième habitat de cerf le plus peuplé d'Iran et l'un des meilleurs habitats pour le guépard asiatique.

Miandasht, dans le district de Jajarm, est un habitat important pour la faune, notamment les cerfs, les chats sauvages, les caracals, les hyènes, les autruches, les béliers et moutons sauvages, ainsi que les corbeaux.