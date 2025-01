Joe Biden a commencé sa carrière dans le Bureau Ovale en 2020 en revendiquant le retour des valeurs de leadership américain dans le monde après les politiques isolationnistes et unilatéralistes de l'administration de Trump, mais aujourd’hui personne, pas même son équipe de sécurité nationale et de politique étrangère, ne peut prétendre que la promesse de restauration de l’ordre libéral a été tenue, après 4 ans.

La politique étrangère américaine à l’égard de l’Iran durant l’ère Biden était un labyrinthe de confusion et d’incohérence. Bien qu'avec la nomination des membres de la politique étrangère et de la sécurité nationale de la Maison Blanche qui dévoilait la présence de personnes telles que Antony Blinken, Jake Sullivan, John Kerry et Wendy Sherman, ayant joué un rôle dans la conclusion de l'accord de 2015, on a pensé d’abord que la relance du JCPOA serait l’un des premiers objectifs diplomatiques de l’administration Biden, mais à chaque fois, ce qui manquait aux Américains était un plan clair concernant l’accord nucléaire avec Téhéran au sein de l’administration Biden.

L’administration démocrate a poursuivi le retour à l’accord tout en maintenant la campagne de pression maximale de Trump contre l’Iran. L’une des premières mesures prises par l’administration Biden au cours des premiers mois a été des négociations avec la Chine pour mettre fin à l’achat de pétrole iranien par Pékin. Un processus qui n’a pas abouti à un succès pour Washington.

Lors de plusieurs cycles de négociations à Vienne, la Maison Blanche a montré qu’il n’était pas aussi sérieux qu’il devrait l’être pour revenir au JCPOA. C’était dans une situation où Téhéran et Washington ont conclu un accord d’échange de prisonniers par le biais de la diplomatie des droits de l’homme au cours de cette période.

La confusion et le manque de planification de l'administration Biden se sont manifestés lorsqu'au milieu des pourparlers de Vienne, un changement soudain a perturbé l'équipe de négociation américaine et que « Richard Nephew » et quelques autres négociateurs ont démissionné de leurs fonctions.

Aujourd’hui, Biden regrette certainement une occasion ratée à l’égard d’Iran, en raison d'abord de sa mauvaise gestion dans le domaine de la politique étrangère.

La politique américaine concernant la guerre en Ukraine, les actions provocatrices à Taiwan et le manque de volonté de relancer l'accord sur le nucléaire iranien ont amené la Chine et la Russie à faciliter le processus d'adhésion de l'Iran à des accords tels que Shanghai et les BRICS et à donner une nouvelle forme à la coopération Téhéran-Moscou-Pékin.