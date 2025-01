Libération d'un premier groupe de prisonniers palestiniens

Des sources ont rapidement indiqué à Al Jazeera que les bus transportant les prisonniers palestiniens libérés sont arrivés à Beitunia, à l'ouest de Ramallah.

Dimanche, le Hamas a libéré trois prisonnières israéliennes au premier jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, conformément à l'accord prévoyant la libération de 90 prisonniers par Israël.

La liste des prisonniers palestiniens, obtenue par Al Jazeera, comprend 69 femmes et 21 enfants, dont 76 de Cisjordanie et 14 de Jérusalem-Est. Selon la liste des noms, toutes les prisonnières à libérer sont originaires de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. La liste comprend également les noms de femmes journalistes et activistes.

Parmi les prisonnières les plus importantes qui seront libérées figurent Khalida Jarrar, dirigeante du FPLP, et Abla Saadat, épouse du secrétaire général du FPLP, Ahmad Saadat.

Les sœurs de Saleh al-Arouri, ancien chef adjoint du bureau politique du Mouvement de résistance islamique (Hamas), figurent également parmi les prisonniers.