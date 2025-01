Les récentes évolutions à Gaza sont le début des ennuis pour les sionistes et la montée de l'islam (général iranien)

Lors d'une réunion avec des fonctionnaires et des employés iraniens à l'ambassade d’Iran à Islamabad, le général Mohammad Bagheri a déclaré que les événements des 15 derniers mois constituaient un tournant majeur pour la région, le monde islamique et le front de la résistance.

Il a ajouté : Cet incident a conduit le régime sioniste au bord de l'abîme malgré les pertes humaines et matérielles douloureuses, et le monde de l'arrogance s'est mobilisé pour aider ce faux régime contre l'axe de la résistance et les combattants palestiniens.

Il a déclaré que les forces de la résistance palestinienne, avec leurs capacités internes et malgré le blocus total, ont réussi à construire des équipements de défense dans les profondeurs du sous-sol et ont pu attaquer le régime sioniste, mais l'entité usurpatrice et ses partisans ont brutalement tué les habitants sans défense de Gaza, qu'il s'agisse de femmes, d'enfants, d'adultes ou d'enfants.

Aujourd'hui, un cessez-le-feu a été imposé à Israël. Des responsables américains et européens ont admis à certains dirigeants régionaux que sans leur aide, le régime sioniste se serait effondrée, a conclu le chef d'état-major général des forces armées iraniennes.