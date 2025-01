Explosion de bipeurs au Liban : 500 blessés ont été admis dans les hôpitaux iraniens

Le système de santé a annoncé qu'il était prêt à accueillir et à traiter les blessés dès les premiers instants de cet incident, ce qui a finalement permis de transférer et de fournir des services à ces personnes blessées », a déclaré dimanche, Ali Jafarian.

Des explosions visant des téléavertisseurs et d'autres appareils de communication dans tout le Liban par le régime israélien en septembre de l'année dernière ont tué plus de 40 personnes, y compris des enfants, et en ont blessé quelque 3 500 autres.