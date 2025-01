Gaza : le bilan des morts dépasse les 47 000

Le ministère palestinien de la Santé siégé à Gaza a déclaré qu'au cours des dernières 24 heures, 60 personnes ont été tuées et 62 autres corps ont été récupérés.

" 122 martyrs, dont 62 corps ont été récupérés, et 341 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, à la suite de l'agression israélienne sur la bande de Gaza", précise le ministère palestinien dans son communiqué.

L'accord de cessez-le-feu à Gaza entre l'occupation israélienne et la Résistance palestinienne est entré en vigueur, dimanche matin, à 08h30 heure locale (06h30 GMT), rétablissant l'espoir d'une fin de l'agression israélienne et de la guerre d'extermination qui " depuis 15 mois, Israël mène une offensive contre la bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de martyrs, de blessés, de disparus et déplaçant la population de Gaza.