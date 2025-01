Iran : " les forces armées sont prêtes à affronter tout agissement "

Taybad - IRNA - Le commandant des forces terrestres de l'armée de la République islamique d'Iran, Kiomars Heydari, a confirmé que les forces armées iraniennes bénéficient d'une préparation sans précédent du personnel contre tous les mouvements terroristes et non terroristes." Quelle que soient leurs tailles ou leurs niveaux, les mains et les pieds des agresseurs de la sécurité du pays seront coupés", a-t-il martelé.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'IRNA, en marge des manœuvres de forces terrestres de l'armée iranienne organisées lundi dans la région générale de Taybad (nord-est du pays), le général de brigade Heydari a souligné que ces manœuvres offensives se déroulent avec la participation d'un très grand nombre de forces et d'énormes quantités d'armes. Il a expliqué que les performances des armes à longue portée, à bout portant, intelligentes et cybernétiques seraient utilisées et évaluées lors de ces manœuvres. " Les opérations de simulation de ces manœuvres ciblent la profondeur des cibles spécifiques, en utilisant des types de missiles antiblindés, des drones à longue portée et des systèmes intelligents et précis des forces terrestres de l'armée, qui travailleront avec toute leur capacité pour détruire et éliminer les cibles désignées", a-t-il réitéré. Le commandant des forces terrestres de l'armée de la République islamique d'Iran a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme régional et extrarégional, avant de poursuivre : "Ces manœuvres véhiculent également des messages aux pays adverses et aux ennemis, selon lesquels, sur la base des directives sages du commandant en chef des forces armées (l'honorable Ayatollah Khamenei), les forces armées iraniennes détruiront l'illusion des capacités promues par ennemi. Les forces terrestres de l'armée iranienne ont lancé tôt lundi de vastes exercices de sécurité, d'offensive et de contre-terrorisme près des frontières du nord-est du pays, en mobilisant une large gamme de matériel militaire.