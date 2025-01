Iravani : la trêve à Gaza doit devenir une solution durable

New York - IRNA - L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré : Même si le cessez-le-feu à Gaza est une étape bienvenue, il devrait devenir une solution permanente et durable.

« La conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza est un symbole du courage, de l’unité et de la résilience du peuple palestinien, qui a enduré des souffrances sans fin, notamment le génocide et les déplacements forcés. », a martelé l’ambassadeur d’Iran aux Nations Unies. « La communauté internationale doit donner la priorité au maintien de la mission de l'UNRWA et à la fourniture d'un financement stable et prévisible pour soutenir les réfugiés palestiniens. », a ajouté ce haut diplomate iranien. « Les mouvements de résistance dans la région sont une réponse légitime à des décennies d’occupation, d’agression et de politiques expansionnistes israéliennes. La République islamique d'Iran déclare une fois de plus son ferme soutien au droit des Palestiniens à se défendre et à résister conformément au droit international. », a déclaré Iravani lord d’une réunion du Conseil de sécurité. Au début de son intervention, l’ambassadeur d’Iran a remercié l'Algérie d'avoir organisé cette importante réunion au sein du CSNU pour aborder les crimes d’Israël en Palestine occupée.