Trump 2.0, quelles perspectives pour l’Afrique ?

En janvier 2018, lorsque Trump a insulté les pays africains dans un commentaire honteux que l’on ne veut pas répéter dans cet article, une vague de protestation contre la vision méprisante du président à l’égard de l’Afrique a déferlé sur le continent. Bien entendu, ce n’était que le début de l’indifférence du 45e président américain à l’égard du continent africain.

Trump n'a jamais voyagé en Afrique au cours de ses 4 années de mandat et n'a rencontré que 2 présidents africains à la Maison Blanche, dont les deux pays anglophones du Nigeria et du Kenya. Durant son mandat, le poste de député africain au ministère américain des Affaires étrangères est resté vacant pendant 2 ans, et finalement, avec la nomination de « Tibor Peter Nagy », l'ancien ambassadeur américain en Ethiopie et en Guinée, le poste du député n'a pas apporté beaucoup de résultats à la diplomatie américaine.

Trump a officiellement annoncé qu'il suivait le retrait des forces militaires américaines des bases militaires de ce pays sur le continent africain.

Trump a annulé les concessions commerciales et les exemptions douanières appelées AGOA, accordées à certains pays africains par le Congrès en 2000, dans le cas de certains pays, dont le Cameroun.

Quand l’AGOA a été promulgué en 2000, les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de l’Afrique.

Dans le même temps, avec le retrait de Trump des traités internationaux, notamment de l’Accord de Paris sur le climat, l’Amérique n’a pas rempli ses obligations de verser une aide financière aux pays africains, ce à quoi se sont également opposées l’Union africaine et les pays africains.



La politique de Trump, basée sur une sorte de racisme, d'unilatéralisme et d'égocentrisme, a rendu les Africains les plus pessimistes sur l’administration Trump 2.0.

Mais Donald Trump, en tant que 47e Président des Etats-Unis, pourrait accepter les réalités sur la géopolitique de l’Afrique en 2025.