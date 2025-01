Gaza : le bilan des martyrs s'élève à 47 107

Les corps de 72 personnes "sont arrivés dans les hôpitaux... au cours des dernières 24 heures", a indiqué le ministère dans un communiqué ajoutant que 56 blessés ont également été transportés aux centres de soin pendant la même période.

"Un certain nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de protection civile ne parviennent pas à les atteindre", a-t-il ajouté.

Le ministère a indiqué que le nombre de blessés avait également atteint 111 147 depuis le 7 octobre 2023.