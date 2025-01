Iran : l'armée dévoile un nouveau missile de type " Fajr 5" ayant une portée de plus de 110 km

"Les opérations terrestres ont eu lieu dans la région nord-est du pays, avec la participation d'unités de forces spéciales de réaction rapide du 65e bataillon Nohed, d'artillerie, véhicules blindés, unités apportées, drones, guerre électronique, groupes de missiles et autres unités de soutien, ce qui a permis d’atteindre les objectifs et les programmes précédemment établis " , a affirmé le commandant adjoint des opérations des forces terrestres de l'armée iranienne, le général de brigade Karim Cheshak.

"Lors de ces exercices, qui étaient le premier exercice complètement " mobile " au niveau des forces terrestres de l'armée, tous les scénarios ont été conçus et mis en œuvre de manière totalement offensive, en série et afin de simuler autant que possible les conditions de combat sur un véritable champ de bataille, dans les plus brefs délais", a-t-il dit.

Il a noté que certains des équipements, armes et munitions les plus modernes et les plus récents produits et fabriqués par des spécialistes et des chercheurs des forces terrestres de l'armée et des industries nationales du pays ont également été testés et évalués sur le terrain.