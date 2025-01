Le Hamas et le Jihad islamique palestinien appellent à affronter le régime sioniste en Cisjordanie occupée

Dans un communiqué, émis ce mardi soir, le mouvement Hamas a exprimé ses condoléances pour le martyre d'un certain nombre de Palestiniens à Jénine et a salué la confrontation héroïque des combattants avec l'armée sioniste.

Le Hamas a appelé le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et sa jeunesse révolutionnaire à se mobiliser massivement et à intensifier le conflit avec l'armée sioniste dans les zones de contact avec eux, et à tenter d’enliser l’ennemi sioniste et de vaincre ses agressions contre la ville de Jénine et son camp.

Le Jihad islamique palestinien a également souligné que l'annonce du début de l'opération dite « Mur de fer » en Cisjordanie par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est un autre maillon dans la chaîne des massacres généralisés perpétrés par ce régime contre le peuple palestinien.

Le mouvement a ajouté : « Ces crimes barbares reflètent le dilemme auquel le régime occupant est confronté après avoir échoué à atteindre ses objectifs à Gaza. »

Le Jihad islamique, affirmant que ses combattants, aux côtés d'autres forces de la Résistance, de Jénine jusqu’à d'autres villes et camps, combattent et affrontent ces agressions, exhorte le peuple palestinien en Cisjordanie à affronter les occupants en utilisant tous les moyens et stratégies et à les vaincre dans leurs objectifs néfastes.