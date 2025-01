Le porte-parole des Brigades Al-Quds : L'opération iranienne « Promesse Franche » porte un coup dur au prestige du régime sioniste

Abou Hamza, porte-parole des Brigades Al-Quds, a souligné que l'opération Déluge d’Al-Aqsa de la Résistance était le résultat des années de l'agression contre les lieux saints et du siège continu de la bande de Gaza.

Déclarant que les Brigades Quds ont rejoint la bataille héroïque de la Déluge d'Al-Aqsa dès le premier instant, il a déclaré : « Nous avons rejoint cette bataille dès les premières heures et avons annoncé que nous avions capturé un certain nombre de sionistes et tué ceux qui tentaient d’affronter nos combattants héroïques. Nous les avons détruits. Les courageuses élites étaient hautement préparées grâce à la formation qu’elles avaient reçue au cours des dernières années. »

Abu Hamzah a précisé : « Notre méthode et notre slogan étaient que peu importe la durée de la guerre, nous y sommes préparés. L'ennemi s'attendait à ce que nous hissions le drapeau blanc, mais sur les places de Gaza, ils ont été confrontés au drapeau noir et à la mort. »

Il a également souligné le respect de l'accord de cessez-le-feu, affirmant : « Dans les prochains jours, nous libérerons un certain nombre de prisonniers ennemis qui remplissent les conditions nécessaires. Tant que l'ennemi respecte le cessez-le-feu, nous le respecterons également. »

Il a salué la médiation de l'Egypte et du Qatar et leur rôle dans le succès de l'accord de cessez-le-feu, et a déclaré : « Nous saluons la nation résistante libanaise et les combattants du Hezbollah qui ont résisté sur le terrain et ont combattu l'ennemi partout où ils ont tenté de pénétrer. Nous nous souvenons également du cher leader, Sayyed Hassan Nasrallah, et de nos frères martyrs et combattants. »

Il a ajouté : « Nous saluons le peuple yéménite et son courageux dirigeant, Seyyed Abdul Malik al-Houthi, qui a lancé ses missiles et ses drones pour frapper les profondeurs du régime sioniste en Palestine occupée, ainsi que l'Iran, qui a mené les opérations Promesses Franches 1 et 2 et qui a pris pour cible les rues de Tel-Aviv. Il a détruit le prestige et le mythe d’invincibilité du régime occupant. Nous remercions également le peuple irakien et sa résistance. »

Abou Hamza a poursuivi : « Nous appelons toutes les puissances influentes du monde à donner la priorité à la Palestine et à sa cause. »