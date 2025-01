Selon le ministère de la santé de Gaza, le nombre de morts s'élève à 47 107

Des sources médicales ont annoncé, mardi, que le nombre de morts dans la bande de Gaza s'élevait à 47 107, dont la majorité sont des enfants et des femmes, depuis le début de l'agression de l'occupation israélienne le 7 octobre 2023.

Les sources ont ajouté que le nombre de blessés s'élevait à 111 147 depuis le début de l'agression, tandis que des milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres.

Elles ont souligné que 72 morts sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza, dont 68 ont vu leurs corps récupérés, et qu'un citoyen est mort de ses blessures, tandis que 56 blessés sont arrivés dans les hôpitaux, suite à l'agression israélienne sur la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Les sources ont expliqué qu'un certain nombre de victimes se trouvent sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la défense civile ne sont toujours pas en mesure de les atteindre.