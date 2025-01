La coopération entre l'Iran et l'Azerbaïdjan en fera des partenaires stratégiques (Pezeshkian)

Le président Pezeshkian, lors d’une rencontre à Téhéran avec le vice-premier ministre azerbaïdjanais Shahin Mustafayev, un jour avant la 16e réunion de la commission mixte de coopération économique entre les deux pays à Téhéran, a réitéré que le développement des liens avec les pays musulmans et voisins était une politique de principe de l'Iran.

L’Azerbaïdjan occupe une place particulière dans la politique étrangère iranienne. Téhéran cherche à développer ses liens avec Bakou dans tous les domaines, a promis Pezeshkian.

Il a également souligné l'importance des accords mutuels et des projets communs dans des secteurs clés tels que le commerce, l'énergie et les transports, affirmant que « la poursuite et la promotion de cette coopération feront de la République islamique d'Iran et de la République d'Azerbaïdjan des partenaires stratégiques ».

Le responsable azéri a quant à lui transmis les salutations chaleureuses du président Ilham Aliyev à M. Pezeshkian.

Mustafayev a évoqué les points communs religieux et culturels ainsi que les liens fraternels et amicaux entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, les qualifiant de facteur le plus important pour le développement des relations entre les deux pays.

Les deux parties cherchent à créer une feuille de route pour développer leurs relations, a-t-il ajouté.

« Nous pensons que la résolution des problèmes de notre région ne sera possible que par les pays de cette région, et la présence de pays étrangers ne nous aidera pas à cet égard », a déclaré Moustafayev.

Le vice-premier ministre azerbaïdjanais a également transmis une invitation officielle du président Aliyev à Pezeshkian pour qu'il se rende dans le pays.