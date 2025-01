Finance : l’Imam Khamenei insiste sur le rôle des BRICS pour la dédollarisation

Un groupe d'activistes industriels, technologiques et économiques iraniens du secteur privé ont rencontré le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Imam Ali Khamenei.

Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran a considéré qu'il était nécessaire de retirer autant que possible le dollar des transactions commerciales et a déclaré : « Ce plan que l'honorable président [Pezeshkian] cherche à réaliser, est une grande tâche importante dans le domaine économique. C’est une démarche très décisive, et la Banque centrale d’Iran devrait encourager la présence des autres devises. »

Lors de son discours, l'Ayatollah Khamenei a soutenu cette idée d’après laquelle un pays soumis à des sanctions doit exploiter au maximum ses propres capacités pour supprimer les effets négatifs des sanctions.