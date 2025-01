Que cherchent les Etats-Unis en RDC ?

Lors de sa visite en Angola, l’ex-président américain Joe Biden avait annoncé un financement supplémentaire de 600 millions de dollars pour le projet ferroviaire du corridor de Lobito, de 1 300 km reliant la Zambie, la RDC et l’Angola.

Mais quel est l’objectif du régime de Washington pour ce mégaprojet colonialiste ? Les minerais stratégiques en RDC. Ou préparer la condition pour séparer la région congolaise du Katanga, empoisonnée déjà par la France par les aspirations indépendantistes. Une zone qui regorge de ressources naturelles. C’est dans une mine du Katanga que fut extrait l’uranium qui a servi à fabriquer la première bombe atomique larguée par les Etats-Unis sur Hiroshima le 6 août 1945.

L’ancienne colonie belge, la République démocratique du Congo (RDC), deuxième plus grand pays du continent par sa superficie et troisième par sa population.

La terre du Congo est toujours attirante pour les Occidentaux. Les Belges, les Français et les Américains.

Depuis quelques années, les mines en terre rare en RDC sont ciblées par les compagnies américaines de Hi tech, d'informatique et des producteurs de batteries pour les véhicules électriques.

Premier producteur mondial de cobalt et premier producteur africain de cuivre, la RDC possède aussi la septième réserve mondiale de lithium et ambitionne de représenter 30 % des exportations mondiales de germanium. Tous ces minerais sont cruciaux pour la transition énergétique, notamment pour la fabrication de batteries électriques, rapporte Le Monde.



L’ambassade des Etats-Unis avait déjà commencé des ingérences sur la scène politique en RDC lors de l’élection présidentielle 2018 et 2023 et des nominations des Premiers ministres.



Les rencontres de l’ancien ambassadeur Mike Hummer et de l'actuelle ambassadrice Lucy Tamlyn reflètent des préparations du régime américain pour éparpiller des richesses du peuple congolais.

Un nouveau putsch a été programmé en RDC en mai 2024 à la suite des ingérences de l’ambassade des Etats-Unis à Kinshasa.



Le Rwanda, allié des États-Unis et de la France, équipe les groupuscules armés à l’est du Congo. La population déplacée, massacrée et en famine.

« Le conflit dans l’est de la RDC a déplacé 230 000 personnes depuis le début de l’année 2025. Le HCR souligne l’urgence de répondre à la crise humanitaire qui s’aggrave. », déplore l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo qui ajoute : « En 2025, le HCR a besoin d’un total de 226 millions de dollars pour faire face à l’urgence prolongée en RDC et à ce jour, le HCR a reçu moins de 10 % du financement nécessaire. »

Le montant demandé par l’Agence onusienne pour secourir les populations de cette région est presque la moitié du nouveau versement du régime américain pour avancer son projet colonial.