Zarif : l'Iran ne représente aucune menace pour la sécurité des autres pays

Le vice-président iranien chargé des affaires stratégiques, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que l'Iran ne constituait pas une menace pour la sécurité d'un pays étranger.

S'adressant à Fareed Zakaria, présentateur de GPS sur CNN, lors du 55e Forum économique mondial à Davos mercredi, le responsable iranien a déclaré que l'engagement de l'Iran en faveur de la paix régionale se reflète dans son offre de dialogue.

M. Zarif a réitéré que l'Iran n'avait pas l'intention de fabriquer des armes nucléaires, affirmant que si l'Iran avait voulu fabriquer des armes nucléaires, il l'aurait fait depuis longtemps. Le vice-président iranien chargé des affaires stratégiques a ajouté que les allégations selon lesquelles l'Iran représente une menace pour la sécurité ainsi que les tentatives iranophobes et islamophobes servent toutes d'outils pour mettre en œuvre des plans tels que le génocide de Gaza. "Mais ces allégations n'ont aucune base réelle", a-t-il réaffirmé.

"La fabrication d'armes nucléaires se fait dans des laboratoires secrets, pas dans des installations sous surveillance internationale. Ceux qui prétendent que l’Iran est à quelques jours de fabriquer une bombe nucléaire devraient expliquer pourquoi ils n’ont pas accueilli favorablement le PGAC, qui a au moins empêché l’Iran d’acquérir des armes nucléaires pendant 15 ans. "

Dans une autre partie de ses propos, Zarif a rejeté les accusations selon lesquelles l'Iran s'est affaibli dans la région.

" L’Iran a résisté pendant la guerre imposée alors que toutes les grandes puissances du monde soutenaient l’Irak". À cette époque, l’Iran ne disposait ni d’armes suffisantes ni d’un soutien étranger suffisant, mais il était capable de défendre son intégrité territoriale. C'était la première fois en 220 ans que l'Iran ne perdait pas un seul centimètre de son territoire dans une guerre. "

Zarif a démenti les allégations selon lesquelles l'axe de Résistance recevrait des ordres de l'Iran, affirmant que tant que l'occupation israélienne se poursuivra, la Résistance existera.

Il a évoqué les allégations répétées du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu depuis 1994 affirmant que l'Iran obtiendrait des armes nucléaires dans les six mois.

"Près de trente ans se sont écoulés depuis ces allégations, et l’Iran est toujours présenté comme une menace imminente", a-t-il dit.

"La résistance ne cessera pas tant que l’occupation ne sera pas terminée"

Concernant le soutien de l'Iran à la résistance anti-israélienne dans la région, Zarif a déclaré que la Résistance existait bien avant que l'Iran ne commence à lui apporter son soutien.

Il a souligné que les groupes de résistance n'ont jamais agi au nom de l'Iran, affirmant que si l'Iran soutient le droit des peuples à l'autodétermination, la Résistance palestinienne et libanaise n'a jamais agi sur ordre de l'Iran ; ils se battent pour leur propre cause.

" La Résistance existait avant la Révolution islamique en Iran et elle a continué depuis. En 1982, Ariel Sharon a tenté d'éliminer la Résistance palestinienne en envahissant le Liban et en exilant Yasser Arafat en Tunisie. Cependant, au cours de cette période, des groupes de résistance comme le Jihad islamique, le Hezbollah et le Hamas ont émergé. Cela montre que la Résistance est une réponse à l'occupation, à l'oppression et au génocide, et non un outil aux mains de l'Iran. "

Il a ajouté que la Résistance se poursuivra jusqu'à ce que les habitants de la région soient libérés de l'asservissement.

" La résistance continuera tant qu’il y aura occupation, apartheid et génocide. Ceux qui pensent pouvoir éliminer la Résistance se trompent. L’objectif de Netanyahou était l'éradication du Hamas, mais il reste inébranlable et Israël a été contraint d’accepter un cessez-le-feu. J’espère que ce cessez-le-feu sera permanent et que nous n’assisterons plus au massacre de milliers d’innocents », a-t-il souhaité.

Zarif souligné la nécessité d’une solution à l'affaire palestinienne pour mettre fin à la source d’instabilité en Asie de l'Ouest.

"Tant que l'affaire palestinienne ne sera pas résolue, la résistance se poursuivra. L’Iran ne fait que défendre les droits du peuple palestinien, mais la cause profonde de la résistance réside dans l’occupation et les violations des droits de l’homme par Israël. Si quelqu’un veut résoudre l'affaire palestinienne, il doit prêter attention à ces questions plutôt que de blâmer l’Iran", a-t-il conclu.