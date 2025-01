Sanaa libère l'équipage d'un navire israélien

Une délégation du Sultanat d'Oman est arrivée dans la capitale yéménite, Sanaa, pour discuter et négocier avec Ansar Allah la libération de l'équipage du navire Galaxy-Leader, détenu par le mouvement depuis plus d'un an.

Le Galaxy est un cargo appartenant à une société israélienne, qui a été saisi par les forces armées yéménites l'année dernière, et la décision de le libérer a été confiée au Hamas pour qu'il négocie avec le régime israélien dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers.

Sanaa a annoncé une intervention militaire pour soutenir la résistance palestinienne à Gaza après des jours d'agression israélienne et de massacres contre la population de la bande de Gaza, et a détenu le navire israélien « Galaxy » en novembre 2023.