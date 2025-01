Saraya al-Qods : l'ennemi sera vaincu en Cisjordanie comme il a été battu à Gaza

" Depuis le début de l’agression israélienne sur Jénine, nos combattants ont continué à tendre des embuscades aux forces d’occupation et à leurs véhicules militaires", s'est félicité mercredi le commandant des Brigades al-Qods en Cisjordanie.

Il a souligné que "ce que nous révélerons à la fin de la bataille prouvera que comme l'ennemi n'a pas réussi à accéder à la victoire à Gaza, il sera également vaincu en Cisjordanie".

Le commandant des Brigades al-Qods en Cisjordanie a ajouté que " ces derniers jours, nous avons pu déployer des engins explosifs dans cette région qui sont prêtes à être actionnées », notant que « l'explosion des jeeps militaires à Qabatiya et Tammun n’étaient que des messages sur ce qui attend les dirigeants de l’occupation et les soldats dans les rues et ruelles des camps de Cisjordanie. "

« Nos combattants ont pu former des salles d'opérations pour coordonner le travail sur le terrain et développer une action commune, accompagnés par des combattants des Brigades al-Qassam", a-t-il expliqué.

Le commandant des Brigades al-Qods en Cisjordanie, dans un message au peuple palestinien, a déclaré : " Nous rassurons notre peuple sur le fait que nos combattants jouissent d'une bonne situation et que leur moral est élevé, et que l'armée qui n'a pas réussi à donner une image de victoire face aux combattants de Gaza ne l’atteindra non plus en Cisjordanie".