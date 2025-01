Le bilan des morts à Gaza s'alourdit à 47 161

Selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé, le bilan des morts à Gaza depuis 15 mois de guerre s'élève à 47 161, avec 111 166 blessés supplémentaires.

Le ministère a noté mercredi que 54 corps sans vie ont été transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, dont 53 récupérés dans des bâtiments détruits.Pendant ce temps, les équipes de protection civile dans l'enclave ont annoncé qu'en fouillant les décombres, elles ont récupéré plus de 66 corps mardi et 62 autres lundi.

"Nous attendons des tâches difficiles et ardues représentées par la recherche des corps de plus de 10 000 martyrs, qui se trouvent encore sous les décombres des maisons, des bâtiments et des installations détruits, non enregistrés dans les statistiques des martyrs", ont déclaré les équipes de protection civile dans l'enclave dans un communiqué de presse dimanche.

Les forces de protection civile elles-mêmes ont subi d’énormes pertes, avec environ 48% de leur personnel tué, blessé ou emprisonné. Après plus de 15 mois de guerre, les Palestiniens découvrent les destructions massives causées par Israël dans l'enclave, les statistiques les plus récentes du bureau des médias du gouvernement mardi estimant à 100 000 tonnes les bombes larguées sur Gaza.

La campagne de bombardements a détruit 88 % des infrastructures et des zones résidentielles de la bande de Gaza, y compris les maisons, les réseaux d'égouts, les réseaux électriques et les conduites d'eau.

Violations de l'accord de trêve

Les forces israéliennes ont violé à plusieurs reprises les dispositions de l' accord de cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur dimanche matin.

L'armée israélienne a mené plusieurs attaques à travers la bande de Gaza, tirant à balles réelles et ciblant directement les civils, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.

Des informations ont également fait état de pièges placés dans des maisons et d’autres infrastructures quelques heures seulement avant le début de la trêve, notamment dans une maison du nord de Gaza, qui a fait plusieurs blessés.

Les correspondants de Wafa ont confirmé dimanche que 10 Palestiniens ont été admis à l'hôpital al-Ahli de la ville de Gaza après avoir été blessés par des munitions non explosées abandonnées par les forces israéliennes près du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza.

L'armée israélienne a complètement détruit 161.600 logements, rendu 81.000 maisons inhabitables et partiellement détruit 194.000 autres, selon les dernières estimations des bureaux gouvernementaux.

Environ 216 sièges gouvernementaux et 42 installations sportives ont également été endommagés au cours des 15 mois de bombardements israéliens. Le secteur éducatif a été gravement touché, avec 137 écoles et universités complètement détruites et 357 partiellement démolies. Les infrastructures religieuses de l'enclave ont également été prises pour cible : trois églises et plus de 832 mosquées ont été détruites. En outre, 206 sites archéologiques et patrimoniaux ont été détruits lors des bombardements israéliens. Les réseaux d'eau de Gaza ont également été largement endommagés, avec environ 330 000 m² d'infrastructures laissés en ruines.