Incendie à l’hôtel en Turquie : message de condoléances du Président Pezeshkian à Erdogan

Selon l'IRNA, dans son message de condoléances, dont une copie a été fournie à l'IRNA, Massoud Pezeshkian a exprimé ses condoléances les plus sincères à Recep Tayyip Erdogan, tout en soulignant les liens fraternels entre l’Iran et la Turquie : «C'est avec regret et tristesse que je présente mes condoléances à Vous, aux familles des victimes et à toute la nation amie et frère de la Turquie pour les pertes en vies humaines et les blessés causées par un incendie dans un hôtel de la ville de Bolu », peut-on lire dans le communiqué officiel.

« Je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder Sa miséricorde et Son pardon aux victimes de l'incident tragique, la patience et la persévérance à leurs familles et un prompt rétablissement aux blessés du drame. »

Le bilan des victimes de l'incendie d'un hôtel d’altitude dans une station de ski du nord-ouest du pays, parmi les vacanciers, s'élève à 76 morts, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur.

L'incendie s'est déclaré tôt ce mardi matin 22 janvier 2025, coïncidant avec le début des deux semaines de vacances scolaires d'hiver en Turquie. Habituellement, pendant cette période, les hôtels des quartiers populaires sont pleins de vacanciers.