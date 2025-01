Guide suprême d'Iran : La Résistance restera vivante, Gaza a gagné

Dans ce contexte, il a fait remarquer que les événements qui se déroulent sous les yeux du monde s’apparentent plutôt à une légende. « Une force militaire massive comme les États-Unis, indifférente aux valeurs humanitaires, fournit des bombes anti-bunker aux sionistes oppressifs et sanguinaires, qui bombardent ensuite impitoyablement et sans pitié 15 000 enfants dans leurs maisons et leurs hôpitaux, mais ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs ».

L’imam Khamenei a souligné que sans le soutien américain, le régime sioniste aurait été mis à genoux dès les premières semaines de son attaque contre Gaza. « Pendant plus d’un an, le régime sioniste a commis tous les crimes possibles. Il a bombardé des maisons, des hôpitaux, des mosquées et des églises dans un petit bout de terre comme Gaza. Cependant, en fin de compte, non seulement il n’a pas réussi à atteindre l’objectif fixé par son dirigeant misérable et infâme – à savoir la destruction du Hamas et la gouvernance de Gaza sans la Résistance – mais il a également été contraint de s’asseoir à la table des négociations avec le même Hamas et d’accepter ses conditions pour un cessez-le-feu », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a fait référence à la vitalité et à la victoire de la Résistance à Gaza comme un exemple de la réalisation de la tradition divine de la victoire par la résistance. « Partout où la résistance est démontrée par les bons serviteurs de Dieu, la victoire est certaine », a-t-il affirmé.

Rejetant les affirmations illusoires selon lesquelles l’Iran a été affaibli, l’imam Khamenei a souligné que l’avenir révélera qui est vraiment faible. « De la même manière que Saddam Hussein, sous l’illusion de la faiblesse de l’Iran, a lancé une attaque contre l’Iran, et que Reagan, avec la même croyance illusoire, lui a fourni une aide considérable, ces derniers et d’innombrables autres individus délirants ont tous aller en enfer, tandis que la République islamique s’est renforcée de jour en jour. Par la grâce de Dieu, cette expérience se répétera ».

French.khamenei.ir