L'engagement de longue date de l'Iran à l'égard du régime mondial de non-prolifération est clair

En réactions aux déclaration du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, contre l'Iran lors de la réunion de Davos, le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi, dans une publicisation sur X publié jeudi, a noté que « l’engagement de longue date de l'Iran envers le régime mondial de non-prolifération est clair ».

Il a également évoqué une fatwa (décret religieux) du Guide de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, qui interdit la production, la possession et le stockage d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive (ADM).

- L'Iran a signé le TNP en 1968 en tant que membre fondateur.

- L'Iran a signé, en 2015, le JCPOA qui a imposé le régime d'inspection le plus intrusif de l'histoire de l'AIEA et a explicitement déclaré :

« L'Iran réaffirme qu'en aucun cas il ne cherchera, ne développera ou n'acquerra d'armes nucléaires. » (JCPOA, paragraphe iii du PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES) Il s'agit d'un engagement permanent et clair que l'Iran a maintenu, même après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018.

Rappel des faits : la « question la plus pertinente » dans notre région est le génocide israélien à Gaza et l'occupation des territoires palestiniens, syriens et libanais. C'est l'arsenal nucléaire actuel d'Israël et son refus d'adhérer au TNP qui constituent une menace pour le monde. Cela ne doit pas être normalisé ou blanchi.