Le cauchemar continue pour les Californiens : un nouvel incendie s’est déclenché

Un nouvel incendie, le Hughes Fire, s’est déclenché, mercredi 22 janvier, au nord de Los Angeles, entraînant des ordres d’évacuation dans une région déjà ébranlée par des feux dévastateurs. Les flammes se propagent rapidement dans les environs du lac Castaic et ont déjà brûlé près de 4 000 hectares en quelques heures.

Elles ont été attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier. Des ordres d’évacuation ont été émis à l’intention de plus de 31 000 personnes vivant dans les quartiers autour du lac, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita.

Plus de 4 600 pompiers sont engagés sur place, assistés d’avions et d’hélicoptères larguant sans relâche de l’eau et du produit ignifuge sur la zone.