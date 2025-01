Israël : la Suisse regrette d’avoir acheté des drones Hermes

En raison de leur aptitude opérationnelle limitée, les drones de reconnaissance auraient besoin d’un véhicule d’escorte pour éviter les collisions. « Par exemple un hélicoptère ou un autre avion », explique Urs Loher, directeur de l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse).

Ces drones israéliens doivent être reprogrammés pour éviter les collisions avec d'autres obstacles volants, comme les parapentes, rapporte la RTS.

Les experts critiquent la « lenteur du développement » et écrit que le système de « détection et d’évitement » présente « des risques importants en termes de faisabilité technique, d’homologation et de coûts ».

On sait déjà que seulement quatre des six drones ont été livrés et qu'ils ne seront probablement pas pleinement opérationnels avant 2029.

Selon les experts suisses, « l’aptitude opérationnelle autonome des drones sont fortement limitée et les coûts d’exploitation sont augmentés considérablement

La Suisse voulait acheter des drones de reconnaissance sans armement pour contrôler ses frontières.

L'achat a été approuvé par le Parlement suisse en 2015 et comprend six drones Hermes 900 HFE du fabricant israélien Elbit pour un montant de 300 millions de dollars.

Déjà entre 1996 et 2005, la Suisse a acheté pour environ un demi-milliard de dollars de biens militaires à Israël.

Elbit Systems a installé une de ses usines dans le canton suisse Jura.

La Suisse achète en grande quantité du matériel militaire israélien et contribue ainsi au financement de son appareil militaire.

Des drones du modèle Hermes sont déployés dans l'agression criminelle contre la population palestinienne.