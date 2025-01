Les réalisations de la République islamique d’Iran seront présentées au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Arrivée à Genève, une délégation de haut niveau des droits de l'homme de la République islamique d'Iran, dirigée par Kazem Gharibabadi, adjoint aux affaires juridiques et internationales au ministère des Affaires étrangères de la RII, accompagnée par les représentants des trois pouvoirs iraniens à savoir législatif, judiciaire et exécutif, participera à la 48ème session du Groupe de Travail de l'EPU où elle présentera le Quatrième Rapport National sur les Droits de l'Homme de notre pays.

Au cours de cette visite, la délégation iranienne présentera le rapport national de son pays et répondra aux questions des représentants d'autres pays du monde. Elle rencontrera et discutera avec des responsables du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi qu'avec des ambassadeurs et des représentants d'autres pays du monde.

En expliquant l'Examen périodique universel (EPU), Kazem Gharibabadi a fait référence à ce mécanisme comme étant un organe de surveillance du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le but d'examiner la situation des droits de l'homme de tous les États membres des Nations Unies de manière égale et non sélective, partielle et partiale, conformément à la résolution fondatrice du Conseil des droits de l'homme adoptée en mars 2006.

La République islamique d’Iran est l’un des 14 États qui seront examinés par le groupe de travail de l’EPU lors de sa prochaine session, qui se tiendra du 20 au 31 janvier 2025. Les premier, deuxième et troisième examens de la République islamique d’Iran ont eu lieu respectivement en février 2010, octobre 2014 et novembre 2019.

Le groupe de travail de l’EPU est composé des 47 États membres du Conseil des droits de l’homme. Toutefois, chacun des 193 États membres des Nations unies peut participer à l’examen d’un pays.