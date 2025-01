Les politique de diabolisation contre les pays indépendants sème l'anarchie, prévient Téhéran

Réagissant à la réinscription du nom de Cuba sur la liste des pays qui, selon les États-Unis, soutiennent le terrorisme, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baqai a déclaré : « Les États-Unis ont une longue histoire d'utilisation de listes arbitraires et sans fondement pour mener une politique de diffamation contre les pays indépendants. Ils en usent et abusent pour assurer leurs propres intérêts et pour faire avance une politique étrangère intéressée. »

Le diplomate a estimé que de telles actions étaient contraires aux principes et aux normes du droit international et constituaient un prétexte pour imposer des sanctions unilatérales et cruelles contre des nations qui aspirent à l’indépendance.

« De telles actions unilatérales de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité violent non seulement les droits fondamentaux du peuple cubain, mais aussi sapent davantage l’état de droit au niveau international et favorisent l’anarchie. Il revient à la communauté internationale d’agir et de s’opposer à ces actions », a conclu le porte-parole de la diplomatie iranienne.