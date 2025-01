Les rencontres diplomatiques de Zarif se poursuivent à Davos

Selon l'agence IRNA, Zarif a rencontré le président finlandais, le Premier ministre du Qatar, les ministres des Affaires étrangères d'Espagne et de Suisse, ainsi que le Premier ministre de la région du Kurdistan irakien, et a discuté avec ses interlocuteurs de questions bilatérales et de développements régionaux.

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre du Qatar, il a apprécié les efforts du pays pour aider à parvenir à un accord à Gaza. Selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les deux parties ont discuté des relations bilatérales, de la coopération conjointe et des questions régionales, notamment de la situation en Palestine, à Gaza et en Syrie.

Javad Zarif s'est également exprimé lors d'une réunion informelle des dirigeants économiques mondiaux sur le thème « Le retour de la géopolitique du hard power ». Lors de la réunion, il a évoqué le rôle de l'Iran dans la garantie de la paix et de la sécurité régionales, les défis de sécurité mondiale et les efforts diplomatiques de Téhéran pour faire face aux crises internationales.

Lors d'une table ronde organisée par le présentateur de CNN Fareed Zakaria, M.Zarif a souligné que l'Iran ne représentait une menace pour la sécurité d'aucun pays et que s'il avait l'intention de fabriquer des armes nucléaires, il pourrait le faire depuis longtemps.

Il a ajouté : « Certains utilisent l’iranophobie et l’islamophobie pour justifier leurs actions contre des innocents, y compris à Gaza. Mais leurs allégations n’ont aucun fondement réel ».

Il convient de noter que lors de son premier jour à Davos, Zarif a également rencontré le président irakien, le ministre norvégien des Affaires étrangères, le président serbe et le président du Forum économique mondial.

Selon le calendrier annoncé, il quittera la Suisse pour Téhéran ce jeudi soir 23 janvier.