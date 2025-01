Gaza : le nombre de morts et de blessés dépasse les 158 755

Le ministère a déclaré que les hôpitaux de la bande de Gaza avaient reçu 122 corps au cours des dernières 24 heures, dont 120 « qui ont été récupérés sous les décombres », ainsi que 306 blessés, portant le nombre total de blessés à 111 472.

Le ministère a confirmé qu'il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre.

En outre, le directeur de l'unité d'information du ministère de la Santé, Zaher Al-Wahidi, a déclaré que 36 569 enfants ont perdu un parent, tandis que 1 918 enfants ont perdu leurs deux parents.

Il a souligné que la guerre a laissé 13 100 familles orphelines, tandis que 13 901 femmes palestiniennes ont perdu leur mari et sont devenues veuves.

En outre, le correspondant d'al-Mayadeen a rapporté que les chars d'occupation continuent de tirer intensément à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ce qui constitue une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu signé.