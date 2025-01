Le troisième salon « Expo Eurasie 2025 » se tiendra à Téhéran

Selon le rapport de ce jeudi de l’IRNA, 23 janvier, à la lumière de la signature de l'accord de libre-échange de l'Organisation de développement du commerce entre l'Iran et l'Union économique eurasienne et de l'importance de développer la coopération économique et commerciale avec les pays membres de l'union, la « troisième exposition spéciale sur le commerce avec l'Eurasie » se tiendra à Téhéran du 21 au 24 février.

Cet événement international, auquel participeront des fonctionnaires et des délégations commerciales des pays membres de l'Union économique eurasienne, des entreprises commerciales, technologiques et basées sur le savoir nationales, se tiendra pendant trois jours pour offrir une plate-forme d'interaction, d'échange d'expériences et de réalisations, de coopération internationale et exportation de produits fabriqués localement vers les pays eurasiens.

EurasiaExpo 2025 est une plate-forme de présentation de produits dans les domaines du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et des industries connexes, de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, de l'automobile, des transports, du tourisme, de la médecine et des équipements médicaux, de la banque, des assurances et des fonds de garantie, ainsi que des produits et services basés sur la connaissances et des technologies avancées.

Les personnes souhaitant obtenir plus d’informations et assister à l’événement international peuvent consulter le site Web de l’Exposition Eurasie.