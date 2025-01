L'Iran a condamné la décision des États-Unis de placer Ansarallah du Yémen sur leur liste noire

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaï a condamné la décision du département américain d'Etat de placer Ansarallah sur la soi-disant liste des organisations terroristes étrangères, la qualifiant de prétexte pour imposer des sanctions inhumaines contre le peuple yéménite et d'action contraire au droit international.

En allusion à la solidarité du peuple yéménite avec le peuple opprimé de la Palestine contre l'occupation et le génocide du régime sioniste, Baghaï a souligné que la décision de l’administration Trump est conforme à la complicité de l’administration Biden dans la guerre d’extermination à Gaza.

Il a précisé que de telles actions unilatérales, arbitraires et infondées affaiblissent davantage l'État de droit dans les relations internationales et menacent la paix et la stabilité régionale.