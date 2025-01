Gharib Abadi : les pays qui se posent en porte-étendard des droits de l'homme ont violé les droits du peuple iranien en imposant des sanctions

Lors de cette assise organisée à l'initiative de l'Iran et avec la participation de pays sous la surveillance des mécanismes politiques de droits de l'homme des Nations unies, qui s'est tenue jeudi 4 janvier à Genève, Kazem Gharib Abadi, vice-ministre iranien des Affaires juridiques et internationales qui dirige la délégation de la République islamique d'Iran à la 48e session du groupe de travail EPU (Examen périodique universel des droits de l'homme), a sévèrement critiqué les doubles standards, les approches sélectives, ainsi que l'instrumentalisation politique des droits de l'homme.

"Les pays qui se posent en porte-étendard des droits de l'homme ont constamment créé de nombreux défis pour nous, comme les sanctions et le soutien aux terroristes, violant ainsi largement les droits de notre peuple. Et avec une indécence totale, au lieu de répondre (de leurs actes) , ils nous accusent de violations des droits de l'homme et ont imposé des mécanismes politiques visant à exercer davantage de pression", a-t-il dénoncé. Et de poursuivre : "Nous avons été témoins de la mort de dizaines de milliers de personnes à Gaza, et ces pays qui se posent en porte-étendard des droits de l'homme n'ont pris aucune mesure contre le régime israélien, mais l'ont plutôt soutenu."

Gharib Abadi a qualifié l'imposition de mécanismes politiques et injustes de droits de l'homme contre les pays en développement d'ingérence dans les affaires intérieures de ces pays et de violation de leur souveraineté. Il a souligné que ces actions politiques se déroulent alors que ces pays eux-mêmes violent les droits de leurs propres peuples et d'autres nations.

Les ambassadeurs d'autres pays présents à la réunion, tout en remerciant l'Iran pour l'initiative de cette réunion, ont exprimé leurs préoccupations concernant l'exploitation des droits de l'homme et ont déclaré que les mécanismes de surveillance existants sont inefficaces, sélectifs et politiques.