Araghchi appelle à la sauvegarde des droits des minorités en Syrie

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue turc Hakan Fidan lors d’un entretien au téléphone ont discuté des liens bilatéraux, des questions d'intérêt mutuel et des récents développements en Syrie.

Le ministre iranien des affaires étrangères a souligné la nécessité de protéger les droits des groupes minoritaires en Syrie sous les nouveaux dirigeants du pays.

Il a également appelé à la fin des conflits actuels entre les différents groupes en Syrie.

Araghchi a réitéré la politique de principe de la République islamique d'Iran qui consiste à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et la nécessité d'éviter les conflits internes et de former un gouvernement inclusif avec la participation de tous les courants politiques, ethniques et religieux.

Il s'est dit préoccupé par les informations faisant état d'actions arbitraires menées par des groupes armés contre des personnes ordinaires et des civils dans les régions chiites et alaouites, et a appelé à la sauvegarde des droits des minorités.