Les Etats-Unis ne sont pas en position de juger les autres pays (Ansarallah)

Le communiqué émis ce vendredi 24 janvier en indiquant que l'inscription du mouvement Ansarallah sur la liste des organisations terroristes est devenue un acte usé et abusé qui n’apporte rien a déclaré : « Cette décision n'a d'autre justification que de servir le sionisme. »

Toujours dans sa déclaration, le bureau politique du mouvement yéménite Ansarallah a souligné : « L'hostilité des Etats-Unis envers le peuple yéménite et leur soutien tous azimut au régime sioniste ne sont cachées à personne, le seul but de cette politique cruelle du nouveau gouvernement américain est de soutenir les crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien. »

Le communiqué conclut : « L’objectif des États-Unis est d’accroître les souffrances du peuple yéménite et de dissuader le peuple et les forces armées de continuer à soutenir le peuple et la cause palestiniens. »