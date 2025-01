L’accord stratégique Iran-Russie montre que les deux pays ne cèdent pas aux diktats maximalistes

- L’Iran n’est pas un pays qui vient de naître, façonné par les opinions et les cadres des maximalistes ; Naturellement, l’accord stratégique à long terme que nous avons signé avec la Fédération de Russie montre que ni la Russie ni l’Iran ne céderont jamais aux exigences qu’ils veulent nous imposer et que nous sommes capables de réaliser des politiques de paix, de sécurité et de prospérité, de développer notre économie dans la région et de travailler à cette fin ensemble et l’un à côte de l’autre grâce à ce partenariat stratégique.

- Aucun pays n’a été autorisé, en vertu d’aucune loi ou cadre international, à bombarder et à massacrer des innocents, même en temps de guerre. Mais les sionistes le font facilement, et ceux qui prétendent défendre les droits de l’homme, respecter les cadres internationaux et défendre la démocratie et l’État de droit ont montré qu’ils agissent contre leurs propres revendications.

-Avec leur propagande iranophobe, ils tentent de faire croire au monde que l'Iran cherche à se doter de la bombe nucléaire, alors sur la base de l’opinion du Guide suprême de la Révolution, ainsi que de nos politiques, croyances et convictions, nous ne cherchons pas, nous n’avons pas cherché et nous ne chercherons pas à nous doter d’armes nucléaires.

-Les habitants innocents de Gaza n'avaient ni eau, ni pain, ni nourriture, et aucune aide n'était autorisée. L'Amérique et l'Europe se contentaient de regarder les bras croisés. Cela m’est incompréhensible et je me demande : comment peuvent-ils inculquer à l’esprit du monde et de son public que l’Iran est la cause des troubles et que le régime sioniste est la cause de la sécurité ?

-Le slogan que j’ai scandé dans le monde est que nous ne sommes contre personne. Nous nous opposons à l’oppression et au crime, et nous nous opposons à ceux qui exercent la pression et répression avec force, pratique le double langage de force et pillent les ressources, les installations et les richesses des pays pauvres.

-En termes de croyance, nous croyons que toutes les religions divines viennent de Dieu et sont dignes de respect. Tout comme nous croyons en notre propre prophète, nous croyons aussi au prophète Moïse (PSL) et au prophète Jésus (PSL). Pouvons-nous être antisémites ? Parce que leur prophète est le prophète Moïse. Pouvons-nous être en conflit avec le christianisme, alors que nous considérons Jésus-Christ comme le prophète de Dieu et son chemin comme le chemin de Dieu ?

-Notre devoir en tant que souverain, en tant que père, chef d’administration ou dirigeant, est de donner à chacun sa place en fonction de ses capacités, quelle que soit sa religion, sa croyance ou sa foi, et de l’accepter à sa digne place. Si nous pouvions parvenir à une telle entente, j’imagine que les combats et les effusions de sang disparaîtraient.

-Ils avancent que l’Iran cherche à se doter de bombes nucléaires et de missiles et que nous représentons une menace. Comment pouvons-nous être un danger ? Nous voulons simplement rester libres et vivre librement, et nous ne voulons pas être les jouets entre les mains de ceux qui sont venus dans notre région de l’autre côté du monde.

-Pour nous, nous pouvons gouverner notre propre pays et notre propre région. Nous ne cherchons pas la guerre, l’effusion du sang ou les troubles, mais ils veulent propager cette idée dans l’esprit des peuples du monde que nous voulons fabriquer une bombe atomique et que nous semons ainsi l’insécurité dans la région.

d’attaquer aucun pays, nous n’en avons pas et nous n’en aurons pas. Nous détestons la guerre et l’effusion de sang.

-Nous espérons que la Syrie se retrouvera et maintiendra son intégrité territoriale, et que tous ceux qui y vivent pourront intervenir, avoir leur mot à dire et jouer un rôle dans leur propre destin.