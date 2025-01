L'exercice du Grand Prophète-19 envoie un message de paix et d’instauration de la sécurité dans le golfe Persique

L'exercice du Grand Prophète-19 (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) de la marine du CGRI se déroule dans les eaux du golfe Persique et dans les provinces de Bouchehr et du Khouzestan.

Le contre-amiral Alireza Tangsiri a évoqué les caractéristiques de cet exercice pour dire : L'exercice du Grand Prophète- 19 se déroule dans les régions du nord et du centre du golfe Persique et dans trois régions de la marine du CGRI."

Le commandant de la marine du CGRI a souligné que cet exercice apporte un message de paix et d'amitié aux pays voisins.

"Nous sommes en mesure de travailler avec les pays du littoral du golfe Persique pour assurer la sécurité de cette région sensible et faire face fermement à toute menace", a-t-il martelé.

Selon le contre-amiral Tangsiri cet exercice adresse aussi un message aux pays extra-régionaux.

" Les pays extra-régionaux doivent savoir que leur présence dans cette région névralgique perturbe la sécurité et qu’ils ne sont pas en mesure d'y instaurer une sécurité durable ", a-t-il soutenu. Et de conclure : " Établir la sécurité des voies navigables internationales, y compris la sécurité maritime et économique dans la région, fait partie d'un autre objectif de cet exercice".