"Les exportations iraniennes non pétrolières en hausse de 18% en 10 mois "

"Selon les dernières statistiques des douanes de la République islamique d'Iran la valeur des exportations non pétrolières du pays entre le 21 mars 2024 et le 22 janvier 2025 a atteint 47,8 milliards de dollars, soit une croissance de 18 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le déficit de la balance commerciale non pétrolière, sans tenir compte des importations d'or au cours de ces deux années, est passé de 12,5 milliards de dollars à 2 milliards de dollars", a-t-il indiqué.

"La valeur des importations, y compris les importations de lingots d'or dans le pays, s'est élevée à 56 milliards dollars, enregistrant une augmentation de 3% par rapport à la même période de l'année dernière", a-t-il expliqué. Et d'ajouter: "Au cours de cette période, 6,3 milliards de dollars d'or ont été importés dans le pays".

Il a estimé l'excédent de la balance commerciale iranienne (pétrolier et non pétrolier) à plus de 28 milliards de dollars.