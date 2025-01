Gharib Abadi : les rapports du rapporteur spécial ne reflétaient pas la réalité des droits de l'homme en Iran

Téhéran-IRNA- Le vice-ministre iranien des Affaires juridiques et internationales a souligné que les rapports du rapporteur spécial ne reflétaient pas la réalité des droits de l'homme en Iran.

Le vice-ministre iranien des Affaires juridiques et internationales Kazem Gharibabadi, qui préside la délégation iranienne lors de la session du mécanisme politique des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré que les rapports du rapporteur spécial ne reflétaient pas la réalité des droits de l'homme en Iran, ajoutant que l'Iran respecte ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme.

En allusion au rapport national de la République islamique d'Iran, il a précisé que ce rapport présente un ensemble d'initiatives et de mesures prises par l'Iran pour promouvoir les droits de l'homme dans tous les domaines des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels depuis le troisième cycle jusqu'à aujourd'hui.

Gharib Abadi a souligné que le temps d'imposer les normes et le mode de vie occidentaux est révolu avant d'ajouter : "Ces pays ont montré, au cours des atrocités commises par le régime sioniste à Gaza pendant plus de quinze mois, qu'ils ne sont pas un bon modèle pour les droits de l'homme et pour les peuples du monde."

" Le soutien de la grande majorité des pays présents à la réunion d’aujourd’hui aux actions de l’Iran sera un bon atout pour que la République islamique d'Iran poursuive avec plus de force sa politique en matière de droits de l’homme, dans le but de promouvoir les droits de l’homme dans tous les secteurs", a-t-il réitéré.