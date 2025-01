Le volume du commerce extérieur d'Iran a atteint 126 milliards de dollars

Ministre iranien de l'Économie et des Finances : Selon les douanes iraniennes, les exportations non pétrolières d'Iran ont atteint 47,8 milliards de dollars depuis le début de l'année 1403 (pendant 10 mois), soit une augmentation de 18% par rapport à la même période en 1402.

Mohammad Rezvanifar, vice-ministre de l'Économie et chef des douanes d'Iran : Au cours des 10 mois de cette année, y compris l'exportation de pétrole brut, les techniques les services d'ingénierie et d'électricité, le commerce extérieur a enregistré un excédent de plus de 17 milliards de dollars.

Concernant les statistiques d'exportations non pétrolières, hors électricité, pétrole et services d'ingénierie technique, au cours de 10 mois de cette année, 113 millions de tonnes de marchandises d'une valeur de plus de 40.4 milliards de dollars ont été exportées à l'étranger.

Au cours des 10 mois de cette année, 29.9 milliards de dollars de pétrole, 780 millions de dollars de services d'ingénierie technique et 300 millions de dollars d'électricité ont été exportés.

Au cours de cette période, 11 milliards et 500 millions de dollars de marchandises sont exportés vers la Chine, 7 milliards et 700 millions de dollars vers l'Irak, 5 milliards et 200 millions de dollars vers les Émirats arabes unis, 3 milliards et 500 millions de dollars vers la Turquie et pour un milliard et 800 millions de dollars vers l'Inde.

De cette manière, 75% du poids et 74% de la valeur totale des exportations du pays ont été exportés vers les 5 pays mentionnés ci-dessus au cours des 10 mois de cette année.