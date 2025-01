Par les accusations anti-Iran, Israël veut masquer sa violation du cessez-le-feu au Liban

New York - IRNA - Iravani a rejeté les accusations d'Israël sur l'envoi des armes par l'Iran vers le Liban et a déclaré : Ces propos des Sionistes ne sont qu'un prétexte pour justifier les violations répétées par le régime israélien de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et son mépris contre le cessez-le-feu au Liban.

Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran (ONU), a annoncé vendredi, heure locale, dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, que les accusations des régime israélien contre la République islamique d’Iran sont des propos sans fondement. Selon le haut diplomate iranien, le régime sioniste n'a pas l'intention de respecter ses engagements de se retirer du sud du Liban après la période de cessez-le-feu de 60 jours, et lance de telles accusations sans fondement pour légitimer son occupation illégale continue des terres libanaises. Iravani souligne que dans le cas de Gaza, "la position fondamentale de la République islamique d'Iran dans la région repose sur la fin de l'occupation sioniste, l'établissement d'une paix juste et durable et la garantie du droit du peuple palestinien à déterminer son propre destin conformément au droit international."