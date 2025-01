La mort de Jean-Marie Le Pen a suscité de nombreuses réactions, pas toujours élogieuses. A cette occasion nous avons interviewé Maître Elie Hatem, juriste et analyste politique français, pour savoir plus sur la personnalité de M.Le Pen et surtout sur ses positions envers les questions moyen-oirentales et l'Iran. Réagissant à sa diparition, Elie Hatem a insisté sur le fait que M.Le Pen respectait beaucoup l'Iran et qu'il respectait tous les Etats qui luttaient et défendaient leur souveraineté.

Télécharger 54 MB Jean-Marie Le Pen est décédé le mardi 7 janvier 2025, à l'âge de 96 ans. Le fondateur du parti français d'extrême droite Front national (devenu Rassemblement national) "a été rappelé à Dieu ce mardi à 12 heures" en étant "entouré des siens", a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Marine Le Pen, sa fille, elle, n'était pas à ses côtés, s'étant rendu à Mayotte pour marquer sa solidarité avec les sinistrés du grand ouragan survenu en fin d'année 2024. Elle a appris la mort de son père par une dépêche AFP, dans l'avion du retour. Le Pen étant né en 1928,il représentait une France qui a disparu. Il était un fervent serviteur d'une certaine idée de son pays. Il souhaitait par exemple accorder la citoyenneté aux musulmans en Algérie, il fut le plus jeune député de la république et rendit son mandat afin de se porter volontaire en Indochine. Il nomma le premier maghrébin à l'assemblée nationale. Pour certains analyste sa fille est une vendue aux lobby sioniste qui l'a trahi en l'expulsant du Front National en 2015. Pour eux sa fille a opté pour la stratégie dite de la dédiabolisation en oubliant que pour les ennemis du Front National le sang du père coule dans les veines de la fille. La mort de Jean-Marie Le Pen a suscité de nombreuses réactions, pas toujours élogieuses. A cette occasion nous avons interviewé Maître Elie Hatem, juriste et analyste politique français, pour savoir plus sur la personnalité de M.Le Pen et surtout sur ses positions envers les questions moyen-oirentales et l'Iran. Réagissant à sa diparition, Elie Hatem a insisté sur le fait que M.Le Pen respectait beaucoup l'Iran et qu'il respectait tous les Etats qui luttaient et défendaient leur souveraineté. Pour lui, Le Pen a été "diabolisé" toute sa vie par la politique politisée menée par les traîtres qui détruisent la France depuis 1970