L’artiste iranien Mirmola expose sa nouvelle création à Paris

Les créations de Miromla ont franchi les frontières classiques des tapis iraniens et atteint les limites des arts visuels. Il s’approprie ces influences pour les réinterpréter avec une sensibilité contemporaine et leur donner une structure moderne. Mirmola est une marque dans le domaine des tissés à la main iraniens contemporains qui existe depuis plus de 15 ans. Le fondateur, Mirmola Soraya, est un artiste iranien contemporain. Le génie de la marque réside dans la présentation d’un nouveau récit de l’art et de l’esthétique des tapis iraniens, ce qui lui a valu une place particulière sur la scène internationale. La caractéristique importante de Mirmola est de présenter des œuvres avec une approche de conception durable, de l'environnement, utilisation de fibres et de couleurs naturelles et l'entrepreneuriat culturel dans le tissage oriental, lit-on sur le site de à propos de Mirmola.

Dans la déclaration de l'œuvre Destin de Mirmola Soraya, il est écrit : « Le destin est comme une ode sans paroles ; chaque nœud en est un silence qui émerge du cœur de l'histoire, et son tissage est une langue qui, avec douceur et force, raconte les racines. Les motifs entrelacés et les couleurs qui évoluent entre lumière et ombre invitent le spectateur à réfléchir sur le passage du temps et les complexités de la vie. Avec Destin, Mirmola Soraya prouve que l'art transcende les frontières géographiques et temporelles ; là où les mains de l'artiste tissent le destin et racontent son histoire au monde entier. »

Mirmola Soraya est un artiste peintre et un designer novateur de tapis persans, dont les œuvres ont été exposées à travers le monde. Il a consacré de nombreuses années de sa vie à la conception de motifs de tapis et de feutres. Son amour pour ces motifs mystiques et philosophiques, qui se trouvent au cœur de cet art, est sa principale source d'inspiration. Il croit que ses sentiments intérieurs l'ont guidé vers cet art fascinant et l'ont amené à s'y plonger pleinement.