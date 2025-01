Sistan-et-Baloutchistan, pôle de production de thé hibiscus en Iran

En tant que plus grand producteur de thé hibiscus en Iran, la province du Sistan-et-Baloutchistan contribue de manière significative à l'approvisionnement de ce produit précieux tant sur le plan alimentaire que thérapeutique. Le thé hibiscus, également connu sous le nom de "thé rouge" ou "hibiscus", est obtenu à partir d'une plante appelée "rose de Chine" et, en raison de ses propriétés exceptionnelles, occupe une place particulière sur le marché national et international.

Le climat chaud et sec du Sistan-et-Baloutchistan, avec une forte exposition au soleil et un sol propice, offre un environnement idéal pour la culture du thé hibiscus. Les agriculteurs de cette région, en utilisant des méthodes traditionnelles et peu gourmandes en eau, ont réussi à produire ce produit à grande échelle et jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la productivité agricole.

Le thé hibiscus, en raison de sa forte teneur en antioxydants, en vitamine C et en minéraux, aide à réduire la pression artérielle, renforce le système immunitaire et améliore la digestion. De plus, son goût acidulé et agréable en fait l'une des boissons les plus populaires dans le monde entier.

La production de thé hibiscus au Sistan-et-Baloutchistan, en plus de générer des revenus pour les agriculteurs, a créé d'importantes opportunités d'emploi pour les hommes et les femmes des zones rurales de la province. De la plantation et la récolte à la transformation et l'emballage, ce produit a été un moteur de développement économique dans de nombreuses régions défavorisées de cette province.