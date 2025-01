L'Iran, troisième producteur de miel au monde

" Selon les dernières statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2 150 000 tonnes de miel sont produites chaque année dans le monde par plus de 91 millions de ruches, et que l'Iran se classe troisième pour la production de miel, derrière la Chine et la Turquie, et quatrième en termes de nombre de ruches", s'est félicité Mir-Mohsen Moussavian lors d'une interview accordée samedi à un journaliste économique de l'IRNA.

Il a ajouté que d'après les derniers résultats du recensement en 2024, la production de miel dans le pays est d'environ 127,7000 de tonnes, ce qui représente une augmentation de 5,63 % par rapport à 2023, où la production était de 121 000 tonnes.

Il a également dit que l'Iran produit en plus du miel, environ 11 tonnes de gelée royale, 862 tonnes de pollen, 211 tonnes de propolis, plus de 2 600 tonnes de cire et 9,6 kilogrammes de venin d'abeille.