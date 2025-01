Hamas : Nous attendons le départ des occupants et le retour des réfugiés palestiniens chez eux

Le porte-parole du Mouvement de la Résistance islamique (Hamas), Abdel Latif Al-Qanou a déclaré : « Les images et les détails de la remise des quatre captives sionistes démontrent la rénovation de la Résistance, le récit de son héroïsme et l'établissement d'un modèle à suivre source de fierté et de dignité. »

Abdel Latif Al-Qanou a ajouté : « Ces scènes contiennent des messages lourds de sens avec des conséquences stratégiques pour le régime d'Occupation fasciste, son armée criminelle et ses soutiens complices dans l’agression contre le peuple palestinien, des messages qu'ils doivent bien recevoir afin de comprendre la nature de notre grande nation et sa résistance héroïque ».

Le porte-parole du Hamas a souligné : « La présence du peuple palestinien pour accompagner le processus d'échange de prisonniers mené par la Résistance est l’incarnation de la solidarité populaire avec le mouvement et une manifestation du soutien et de l’appui à la Résistance durant les 471 jours de combat contre les occupants. »

Abdul Latif Al-Qanou a conclu : « Nous attendons que les occupants sionistes se retirent de la bande de Gaza conformément aux termes de l'accord et que les réfugiés commencent à retourner dans leurs foyers et sur leurs terres. »