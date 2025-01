Exercices Autorité du Grand Prophète-19 : Tir de missiles intelligents iraniens avec des drones modernes

Téhéran-IRNA-Le dernier jour du 19e exercice du Grand Prophète (Que le Salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance), la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) a tiré des missiles équipés d'une intelligence artificielle Qaem et Almas à partir de drones avancés Mohajer 6 et Ababil 5, détruisant avec succès des cibles ennemies hypothétiques. »

Le succès de la marine du CGRI intervient le dernier jour d’un exercice à grande échelle, connu sous le nom de code Autorité du Grand Prophète 19, qui couvre les provinces méridionales iraniennes de Bouchehr et de Khouzestan. Les missiles Qaem et Almas dotés d’une intelligence artificielle ont été tirés par des drones avancés Mohajer-6 et Ababil-5. Le commandant de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le contre-amiral Alireza Tangsiri, qui a assisté à l’exercice, a déclaré que les systèmes et l’équipement de la force d’élite ont été améliorés. La marine avait tiré divers missiles balistiques et sol-sol, a déclaré Alireza Tangsiri, ajoutant que les objectifs volants de l’ennemi ont été abattus avec des missiles Kowsar-222. En outre, il a indiqué qu’un missile de défense aérienne, baptisé Shahid Navab, a été tiré depuis le navire de guerre stratégique Shahid Soleimani. Le contre-amiral Tangsiri a affirmé que les vastes exercices, qui se sont déroulés dans la partie nord et centrale des eaux stratégiques du golfe Persique, visaient à améliorer la coordination et la préparation des forces navales du CGRI pour lutter contre tout acte d’aventurisme de la part de l’ennemi. Ces exercices ont également transmis un message de paix et d’amitié aux États voisins, a déclaré le commandant de la marine du CGRI.