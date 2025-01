Le mouvement Ansarallah au Yémen libère 153 prisonniers

Le gouvernement yéménite a annoncé avoir libéré aujourd'hui 153 prisonniers de guerre, sur ordre de Seyyed Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, chef du mouvement Ansarallah.

À cet égard, Abdul Qader Al-Murtaza, chef du Comité national yéménite pour les affaires des prisonniers, a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons libéré unilatéralement 153 prisonniers affiliés aux mercenaires agresseurs, y compris des malades, des blessés et des personnes âgées. »

Al-Murtaza à déclaré à la télévision Al-Masirah : « L’autre partie est têtue et n’a lancé aucune initiative de bonne volonté. Nous espérons que l’autre partie considérera notre geste avec une perspective purement humanitaire et libérera les prisonniers et détenus qu’elle détient. »