Gaza : les journalistes palestiniens, les martyrs de la Vérité

« Pendant la guerre à Gaza, les journalistes ont payé le prix le plus élevé – leur vie – pour leurs reportages. Sans protection, sans équipement, sans présence internationale, sans moyens de communication, sans nourriture ni eau, ils ont continué de faire leur travail crucial pour dire la vérité au monde », déclare Carlos Martinez de la Serna, directeur de programme du CPJ à New York.

« Chaque fois qu’un journaliste est tué, blessé, arrêté ou contraint de s’exiler, nous perdons des fragments de la vérité. Les responsables de ces pertes sont confrontés à un double procès : l’un en vertu du droit international et l’autre devant le regard impitoyable de l’histoire. »

« Les pertes immenses subies par les journalistes palestiniens dans cette guerre auront des conséquences à long terme sur le journalisme, non seulement dans les territoires palestiniens, mais aussi dans la région et au-delà », a déclaré Jodie Ginsberg, directrice générale du CPJ. « Chaque journaliste tué est un coup supplémentaire porté à notre compréhension du monde. »

D’autres organisations de défense de la liberté de la presse ont avancé un bilan encore plus lourd . La Fédération internationale des journalistes estime que près d’un journaliste sur dix basé à Gaza a été tué, malgré les protections dont bénéficient les professionnels des médias en vertu du droit international.

Le bilan des journalistes martyrs depuis le 7 octobre 2023 :

Journalistes et professionnels des médias (martyrs) : 159 Palestiniens et six Libanais.

49 journalistes auraient été blessés

2 journalistes portés disparus

75 journalistes auraient été arrêtés .

Agressions multiples, menaces, cyberattaques, censure et meurtres de membres de la famille .